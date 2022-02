Beijing 2022 | “Dit was ons doel, het is gelukt” - Shorttrackdames trots na winnen olympisch goud

Zowel Velzeboer als Van Kerkhof gaven aan dat ze lang bezig zijn geweest met het winnen van deze plak. “Dit was ons doel, we beseffen het nog niet helemaal. We weten wat we kunnen, het is dan super spannend om het hier te laten zien. Daar hebben we met zijn allen voor gezorgd.”

Op de vraag van de interviewer of de dames hun medaille willen opdragen een bepaalde persoon reageert Schulting gepikeerd. “Jullie zijn allemaal op hetzelfde doel uit”. Teamgenote Lara van Ruijven overleed in de zomer van 2020. De dames laten met panterhartjes zien dat ze aan haar blijven denken. “Lara zit ontzettend in ons hart en we zijn super trots dat we olympisch kampioen zijn gewonnen.

De Nederlandse dames wonnen hun finale door vroeg de koppositie te pakken en die daarna niet af te geven. Die tactiek ziet er wellicht eenvoudig uit, maar is erg lastig legt Velzeboer uit. “We weten dat we erg sterk zijn vanaf kop. Om die positie de hele race vast te houden is ontzettend moeilijk. Het ging nog bijna mis, maar super trots hoe we dit hebben gedaan.”

