Beijing 2022

Nederland was een van de favorieten voor goud op dit onderdeel en de halve finale leek op voorhand slechts een formaliteit te worden. Het begin was goed en Schulting pakte meteen de leiding. Na een paar rondes ging het echter helemaal mis. Schulting ging onderuit in de bocht, zonder dat ze aangeraakt werd en Nederland eindigde ver achter de andere landen.

Voor Schulting betekent dit dat haar missie van vijf gouden medailles niet meer mogelijk is. De Nederlandse superster heeft op de ongemengde relay en de individuele 500, 1000 en 1500 meter nog wel kans op eremetaal. De finale van de mixed relay wordt om 14:26 zonder Nederland geschaatst.

