Shorttrack

Beijing 2022 | Emotie en vreugde bij Nederlandse shorttrackdames na gouden race

Wat wilden ze graag goud en wat hebben ze een perfecte finale gereden. Xandra Velzeboer, Yara van Kerkhof, Selma Poutsma en Suzanne Schulting veroverden vanmiddag olympisch goud in de 3000 meter relay-finale, en dat zorgde voor veel vreugde, blijdschap en emotie in het Nederlandse kamp. Na afloop van de race reageerden de gouden dames voor de microfoon van Eurosport over hun prestatie.

00:02:36, 2 uur geleden