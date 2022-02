Beijing 2022

Sjinkie Knegt reageert als eerst: "We reden op zich een goede relay tot een halve ronde voor het eind. We domineerden en hadden de juiste tactiek, maar de laatste twee rondes konden we het niet afmaken. That's it!"

Jens van 't Wout: "We reden gewoon supersterk en hadden perfect het plan gevolgd. De laatste twee wissels zaten we op kop. Zoals Sjinkie zei konden we het net niet afmaken. Het is wat het is."

Sven Roes: "We hebben gestreden tot de lijn, maar helaas was het gat wat we aan Itzhak (de Laat red.) gaven niet groot genoeg en pakten ze ons op de lijn."

