Beijing 2022 | "Goud op de relay heeft mij vertrouwen gegeven" - Xandra Velzeboer na vijfde plaats

"Het was natuurlijk de laatste dag, dus ik voelde dat ik moe was. Maar het goud op de relay heeft mij extra vertrouwen en kracht gegeven", sprak Velzeboer na afloop van de 1500 meter. "Ik ging daarom ontspannen de dag in."

Geen stunt

Voor de finale hoopte Velzeboer op een stunt, maar dat zat er geen moment in. "Ik wilde zoveel mogelijk afwachten en proberen toe te slaan in de eindsprint. De rit was alleen te zwaar. Omdat de Chinese wilde wegrijden, zat de snelheid er direct goed in. Ik had het daarom de hele race moeilijk."

Aan het olympische toernooi houdt de Nederlandse een goed gevoel over. "Ik heb veel ervaring opgedaan en ben trots op het relaygoud. Dat was vooraf het grootste doel. Op de 1000 meter en de 1500 meter eindigde ik als vijfde, dat is ook prima. Ik ben dus zeker tevreden met mijn resultaten."

