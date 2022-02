Beijing 2022

Treacy lag op de derde plaats in de heat toen hij bij de laatste passage van de finish ineens zijn schaats naar voren schoof. Hij had zich een rondje vergist, zag de rest bij hem weg schaatsen en finishte uiteindelijk als laatste. Een plek in de kwartfinale kon hij vergeten.

"Het is mijn fout"

“Ik weet niet of het een beoordelingsfout was of dat ik iets verkeerd heb gehoord vanaf de tribune. De bel kwam wel vrij laat. Normaal hoor je die wanneer je uit de bocht komt. Maar het is bovenal natuurlijk mijn fout”, verklaarde Treacy na afloop.



“Het is een grote fout, iets dat mij niet eerder is overkomen. Dat dit nu gebeurt tijdens zo’n groot evenement doet verschrikkelijk pijn”, vulde de olympische debutant aan.



Het zat Treacy ook al niet mee in de aanloop naar Peking. De shorttracker testte positief op corona en ging vlak voor de Spelen in isolatie. Pas op het laatste moment kreeg hij de bevestiging dat hij mocht starten. Ook zijn broer Niall plaatste zich niet voor de kwartfinale. Hij ging in zijn heat onderuit.

