Beijing 2022

De Laat was duidelijk gedesillusioneerd na zijn vroege uitschakeling: ''Ik moet het nog even in laten zinken. Ik voelde me het beste tot nu toe op het toernooi. Ik zat nu te veel in het gevecht verwikkeld. Meestal ben ik er goed in om rustig te blijven.''

De Laat geeft aan dat hij het geluk niet aan zijn zijde had, maar dat hij zelf ook anders had moeten rijden: het verschil tussen dat het lukt en dat het misgaat is zo flinterdun. Dan heb ik pech dat ik net op de verkeerde positie zit en dat die Kazach mij vol onderuit rijdt. Dat is gewoon superkut. Ik had ook niet op die positie moeten zitten. Het was sowieso slecht en dan heb je pech en dan blijft er niks over.''

De Nederlander had na de mislukte eerdere wedstrijd geen drang tot revanche: ''Ik denk niet dat ik van de 1000 echt een wraakgevoel moet hebben. Ik wilde gewoon beter rijden voor mijn eigen gevoel dan toen. Ik weet niet of dat wraak is. Ik heb die 1000 meter zeker niet slecht gereden, maar dit is gewoon kut.''

Sjinkie Knegt en Sven Roes plaatsten zich wel voor de halve finales. Zij gaan verder in het toernooi namens Nederland. De halve finales staan op het programma vanaf 13:29 uur en zijn uiteraard live te zien op Eurosport en discovery+. Ook komen vandaag de vrouwen van de relay in actie tijdens de halve finales om 13:45 uur.

