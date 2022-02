Beijing 2022

Het cynisme druipt ervan af als Maliszewska voor de camera van Eurosport reageert op haar door corona in het water gevallen Spelen.

"De laatste paar dagen hebben ironisch genoeg wel aangetoond dat het makkelijker is om voor een medaille te gaan als je positieve dopingtest hebt gehad dan als je positief bent getest op corona."

Coronadrama

Vorige week maakte de Poolse schaatsbond vol trots bekend dat Maliszewska enkele uren in aanloop naar de kwalificaties van de 500 meter shorttrack uit isolatie mocht. Dit zou betekenen dat ze deelname aan haar favoriete onderdeel ineens wel mogelijk was. Voor Polen was deze beslissing extra beladen omdat Maliszewska één van de kanshebsters is voor goud.

Helaas gooide twee nieuwe positieve testen roet in het eten voor de Poolse sprintster, die haar favoriete onderdeel dus definitief kon schrappen van haar olympische programma.

"Ik leef nu al een week in onzekerheid. Positieve tests, negatieve tests, vervolgens weer een positieve test met waardes waarmee je normaal gesproken aan een ventilator in het ziekenhuis moet. Vervolgens een goed resultaat en er wordt mij verteld dat ik mijn spullen klaar kan maken voor de race met daarna weer een bericht dat ze het verkeerd hadden en dat ik nooit uit de isolatie had mogen komen. Ik begrijp er niks van, ik geloof nergens meer in. Mijn hoofd en mijn hart kan dit niet meer aan."

Val

Een paar dagen later kwam Maliszewska wel in actie op de 1000 meter, maar door een val in de laatste ronde van de kwartfinale kon ze een medaille daar al snel op haar buik schrijven.

