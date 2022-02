Beijing 2022

Dit artikel wordt rond de kwartfinale, halve finale en finale 1500 meter bijgewerkt.

Achtergrond

12:30 uur proberen Na de teleurstelling op de ploegenachtervolging wordt het vizier weer verlegd van de langebaan naar de shorttrack, want daar staat donderdag de 1500 meter op het programma. Vanafproberen Schulting Xandra Velzeboer en debutante Rianne de Vries naar het podium te schaatsen.

De vorm bij Schulting is goed – zij heeft al drie medailles om haar nek hangen – en als Velzeboer het kunststukje van de finale bij de relay kan herhalen, zien we wellicht opnieuw een spetterende inhaalactie. Maar ook het opstellen van De Vries is prachtig.

Na een jarenlange reserverol en het mislopen van diverse medailles – in feite is zij de vijfde gouden relaydame – gaat haar droom op de 1500 meter ein-de-lijk in vervulling en kan ook De Vries straks met recht zeggen dat ze olympiër is.

Laten we hopen dat de kwaliteiten van de Nederlanders opnieuw komen bovendrijven en dat het lot de oranjehemden nog altijd gunstig is gezind. Wie weet wordt de strijd om medailles – de finale begint om 14:18 uur – dan afgesloten met nog een glimmende medaille.

De druk is er vanaf, maar de Zuid-Koreaanse Lee Yu-bin is een geduchte concurrent. Het wordt dus spannend!

Waar kijk je?

