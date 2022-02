Van start tot finish reden de Nederlandse dames voorop en nadat de Italiaanse ploeg onderuit ging, kwam kwalificatie voor de finale eigenlijk niet meer in gevaar. China nestelde zich in de slipstream van de Nederlanders, maar zette de Nederlandse ploeg nauwelijks nog onder druk.

FINALE OP ZONDAG

Ad

Al met al was het dus een zakelijke overwinning voor Schulting en co en China ging even eenvoudig als tweede door naar de finale. In de andere halve finale, die een stuk spannender was dan de eerste, kwamen de Canadezen en Zuid-Koreanen als sterkste uit de bus.

Beijing 2022 Beijing 2022 : Short Track : Highlights Women's 3000m Relay Semifinals 3 UUR GELEDEN

Met hun sterke optreden en na de val van de Italianen is Nederland nu de uitgesproken favoriet voor goud op dit onderdeel, maar het is nog even wachten tot de finale geschaatst wordt. Deze staat op zondag 13 februari op het programma.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Zuid-Koreaan Hwang pakt goud in finale 1500 meter 3 UUR GELEDEN