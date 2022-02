Beijing 2022

De equipe van Jeroen Otter had bijna de gehele race controle. Het viertal verbleef de meeste ronden op een veilige plaats bij de eerste twee. Mede dankzij fraaie inhaalacties van De Laat en Van ’t Wout had Nederland tot twee ronden voor het einde zelfs de leiding.

Strijd om plek twee

Zuid-Korea kwam De Laat echter voorbij waardoor Nederland uiteindelijk met de Russen streed om plek twee. Na de laatste bocht kwam Elistratov naast De Laat. Het verschil was op de finish niet te zien. Uiteindelijk bleek de ervaren Rus zijn schaats net iets eerder over de streep te hebben geduwd dan De Laat. Het verschil was slechts twee duizendste van een seconde. Een flinke deceptie voor het Nederlandse team.



Nederland moet zich hierdoor opmaken voor de B-finale op woensdag. In de A-finale strijden naast Zuid-Korea en de Russen ook Canada, Italië en China om de medailles.

