Voor het verwerken van het accent op de pakken is speciale toestemming verkregen van schaatsunie ISU en het IOC. De IOC-regels op het gebied van kleding en uitrusting voor Beijing 2022 zijn zeer streng, maar in dit geval werd begrepen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie.

Van Ruijven was in 2018 de eerste Nederlandse vrouw die een wereldtitel shorttrack veroverde, maar overleed in 2020 op 27-jarige leeftijd als gevolg van een stoornis aan haar immuunsysteem. Ze was ernstig ziek geworden tijdens een trainingskamp van de nationale selectie, waarna genezing helaas uitgesloten bleek.

Deze foto van Dennis Kruijswijk toont aan dat ook de shorttrackers TeamNL op de rug dragen Foto: Eurosport

Panter Lara

Haar teamgenoten noemden Van Ruijven altijd ‘panter Lara’ vanwege haar bril en helm met pantermotief. Die teamgenoten dragen Lara nu onderweg – hopelijk naar veel olympische medailles – met zich mee in de vorm van een panterhartje op de linkermouw.

Voor twee shorttrackers – onder meer Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting zijn al zeker van een plekje – moeten nog speciale pakken worden gemaakt, omdat de selectie nog niet helemaal rond is. Ook de laatste twee gelukkigen krijgen geheel snijvaste onderpakken, waar ze een rubberen wedstrijdtenue overheen aantrekken. De pakken zijn blauw, met rood-wit-blauw op borst en rug.

