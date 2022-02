Schulting moest zich herpakken na de valpartij bij de mixed relay eerder deze week. Volgens haar is dit dankzij de kracht van het team gelukt: ''Ik ben heel erg blij dat het team zo sterk is. We stonden er heel erg kalm in. We laten gewoon zien dat we allemaal heel erg goed zijn. Je moet verder naar de individuele afstanden, dus dat hebben we gelukkig snel achter ons kunnen laten.''

Beijing 2022 | Schulting pakt zilver in de finale van de 500 meter shorttrack

Ad

Als topfavoriete is de druk op Schulting gigantisch. Ze erkent dat dit niet altijd makkelijk is. ''De druk is enorm en dat is niet misselijk. Ik sta natuurlijk met heel veel zenuwen aan de start. Ik ben heel erg trots dat ik het wederom laat zien en dat ik weer een finale rijd. Het hele jaar wisselt het al enorm wie de 500 meter wint. Je weet dat het alle kanten op kan gaan. Ik denk dat ik vandaag laat zien dat ik goed me druk om kan gaan.''

Beijing 2022 Beijing 2022 | Teleurgesteld maar ook blij - gemengde gevoelens bij Suzanne Schulting na Olympisch EEN UUR GELEDEN

Beijn 2022 | Koploper Schulting valt weg uit kwartfinale mixed relay

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+. Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Diskwalificatie bezorgt China goud en zilver op 1.000m shorttrack 2 UUR GELEDEN