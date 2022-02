Rianne de Vries kwam als eerste van de Nederlandse rijdsters de baan op. De Heerenveense, die zich eindelijk echt olympiër mag noemen, slaagde er niet in bij de eerste drie te finishen, maar omdat de tijdswaarneming bij deze eerste rit haperde, ontstond er na afloop enige verwarring. Wat te doen met de eventuele snelste nummer vier?

Beijing 2022 | Rianne de Vries moet afwachten na vierde plaats in kwartfinale 1500 meter

Toen in de daaropvolgende rit de Duitse Anna Seidel gediskwalificeerd werd, omdat ze de Amerikaanse Julie Letai hinderde en deze zich automatisch plaatste voor de halve finale, betekende dat een tijdsnelste minder richting de volgende ronde. De kansen voor De Vries slonken.

VELZEBOER

Xandra Velzeboer liet het er in haar kwartfinale niet op aankomen. Met de Amerikaanse Kirsten Santos was ze een klasse apart. Ver voor de finish reden de twee weg en de rest zag ze niet meer terug.

Beijing 2022 | Xandra Velzeboer eenvoudig naar de halve finale op 1500 meter

In deze kwartfinale klokten er slechts drie rijdsters een eindtijd neer, waardoor de kansen voor De Vries weer stegen. Zo bleef het spannend of ze haar eerste olympische deelname mocht voortzetten.

SCHULTING

Nadat plots de tijden van de eerste kwartfinale toch nog verschenen en De Vries' 2:22.244 niet voldoende leek om haar toernooi te verlengen, was het aan Suzanne Schulting om de Nederlandse eer te verdedigen.

Beijing 2022 | Suzanne Schulting wint haar kwartfinale en is door naar de halve finale

De favoriete toonde zich sterk en nestelde zich bijna de gehele race aan kop van de groep. Onbedreigd reed ze zich naar de halve finale.

Na afloop volgde er nog meer goed nieuws voor de Nederlandse equip, omdat bondscoach Jeroen Otter succesvol protest had aangetekend en Rianne de Vries zich ook mocht opmaken voor de halve finales.

