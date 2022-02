De halve finales begonnen met een race zonder Nederlandse deelnemer, maar met enkele grote namen. Yubin Lee en Arianna Fontana plaatste zich rechtstreeks en voor Kim Boutin braken er spannende minuten aan.

Beijing 2022 | Suzanne Schulting ook zeer overtuigend in halve finale

De tweede halve finale, met Suzanne Schulting, was op papier beduidend minder sterk dan de eerste. De Nederlandse favoriete nestelde zich op een derde plek en versnelde met nog vier rondes te gaan. Ze reed weg en in haar kielzog ging haar Belgische vriendin met haar mee naar de finale.

VELZEBOER OOK DOOR

Xandra Velzeboer en Rianne de Vries moesten in de derde en laatste halve finales strijden om de laatste plekken. Velzeboer koos ervoor om vroeg de koppositie te pakken.

Zij en De Vries hadden echter geen antwoord op de versnelling van de Koreaanse Minjeong Choi en de Chinese Yutong Han. Een fotofinish moest uitwijzen of Velzeboer als derde door zou gaan of dat Courtney Serault haar schaats net eerder over de finish prikte.

Dat laatste bleek niet het geval en dus mogen zowel Schulting als Velzeboer zich opmaken voor de finale op de 1500m. Voor Rianne de Vries zit het toernooi erop.

