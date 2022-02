Beijing 2022

Schulting kon niet precies de vinger erop leggen wat er misging in de bocht: ''Ik val eigenlijk best wel uit het niets. Dat is gewoon heel zuur. Het kwam heel onverwachts. Het is ook niet zo dat ik niet lekker schaatste, in tegendeel zelfs. Het schaatsen gaat supergoed, dus dit is gewoon frustrerend.

Schulting denkt niet dat ze te gretig was aan het begin van de wedstrijd en dat de valpartij daardoor veroorzaakt werd. ''Dat gevoel had ik zeker niet. Ik wilde die bocht gewoon doorlopen om lekker snelheid te halen en dat deed ik voor mijn gevoel op een hele rustige en ontspannen manier. Ik ga hangen op links en dan schiet ik gewoon weg.''

Kansloos

Dankzij de valpartij van Schulting was heel TeamNL kansloos op de mixed relay en dat is zuur. ''Jij bent degene die faalt. Het is een mooi onderdeel en je wilt met het team laten zien hoe goed je bent. We zijn heel erg goed en dat laten we zien aan de tijden die we rijden, dus dat maakt het extra frustrerend.'' aldus de regerend olympisch kampioene op de 1000 meter.

Nederland won uiteindelijk de B-finale en Schulting deed daarbij gewoon haar plicht. ''Ik kreeg de keuze van Jeroen Otter. Ik zei dat ik snapte als hij me niet zou laten rijden, maar als ik zelf mag kiezen, dan rijd ik hem graag. Daar heb ik geen spijt van.''

