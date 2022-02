Beijing 2022

Schulting komt deze Spelen nog op enkele onderdelen in actie. De geboren Groningse rijdt samen met Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof nog de finale van de 3000 meter estafette. De Nederlandse dames plaatsten zich woensdag voor de finale, die zondag rond 12:45 uur wordt verreden, en later staat voor haar ook de 1500 meter nog op het programma.

"We gaan natuurlijk voor meer", kondigde Schulting al aan nu ze zeker is van in ieder geval één gouden medaille. Die gouden medaille omschreef ze in een eerste reactie dan weer als ' bizar '.