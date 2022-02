De hele dag werd gekenmerkt door chaos en twijfelachtige jurybeslissingen. Het regende penalty's en de jury bracht meer tijd door bij de televisie dan de schaatsers op het ijs. De schrik sloeg de Nederlandse fan in de kwartfinale al om het hart toen Schulting in botsing kwam met een andere schaatsster en haar evenwicht even verloor. Gelukkig werd er besloten om de wedstrijd opnieuw te beginnen.

De schaats van Schulting diende eerst wel even gerepareerd te worden. Toen dit gebeurd was, reed Schulting souverein naar de eerste plaats in de kwart- en halve finale, waardoor ze zich plaatste voor een plek in de eindstrijd.

Ad

Beijing 2022 Beijing 2022 | Schulting pakt zilver in de finale van de 500 meter shorttrack EEN UUR GELEDEN

De finale

De grote favorieten voor de eindzege wisten zich alle drie te plaatsen voor de finale, waardoor de liefhebbers de gedroomde strijd tussen Schulting, Fontana en Boutin konden aanschouwen. Ook in de finale ging er meteen het een en ander fout. Schulting wilde Fontana inhalen en kwam daarbij in de eerste ronde licht in botsing met haar concurrente. De jury besloot opnieuw om de wedstrijd opnieuw te laten beginnen.

Dit pakte in eerste instantie fantastisch uit voor Schulting, want bij de tweede start was ze waanzinnig snel weg. Ze pakte de leiding en leek op weg naar de gouden medaille. Op een klein moment van onachtzaamheid liet ze echter te veel ruimte aan de binnenkant, door de bocht te ruim te nemen. Fontana profiteerde dankbaar van de ruimte en passeerde. Schulting kon de Italiaanse niet meer inhalen en moest genoegen nemen met zilver.

De uitslag heeft bijzonder veel weg van die van vier jaar geleden. Ook toen werd Fontana olympisch kampioen en moest Boutin genoegen nemen met brons. Destijds zat Yara van Kerkhof tussen de twee schaatssters in op de tweede plek en die werd nu dus ingenomen daar het landgenote en vriendin Suzanne Schulting.

De Andere Nederlandse deelnemers Xandra Velzeboer en Selma Poutsma sneuvelden al in de kwartfinale. Poutsma ging onderuit in tweede positie en Velzeboer werd gediskwalificeerd na een twijfelachtige beslissing van de jury. Voor de drie Nederlandse dames zijn er nog kansen genoeg op eremetaal. Alle drie rijden ze nog de 1000 en de 1500 meter en gezamenlijk rijden ze de relay.

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Suzanne Schulting plaatst zich gemakkelijk voor finale 2 UUR GELEDEN