Shorttrack

Beijing 2022 | Shorttrackers bezorgen China eerste goud van Spelen

China heeft de gemengde estafette gewonnen. In de finale gingen de Canadese en Hongaarse ploeg onderuit. Hierdoor kon China onbedreigd naar de zege schaatsen. De Italiaanse ploeg eindigde als tweede en Hongarije pakte het brons. Nederland ontbrak in de finale door een valpartij van Suzanne Schulting in de halve finale.

00:02:26, 2 uur geleden