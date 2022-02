Ook in de halve finale reed ze een sublieme race en ging als winnaar over naar de finale. Xandra Velzeboer liep de eindstrijd helaas net mis. Zij herstelde zich echter knap met winst in de B-finale. Vier jaar geleden won Schulting goud op deze afstand als grote outsider. Dit keer ging ze de strijd aan als de grote favoriet. Deze status bevestigde ze vrijdag direct in de kwartfinale . Ze boezemde de concurrentie angst in met een fraai wereldrecord van 1:26,514.Ook in de halve finale reed ze een sublieme race en ging als winnaar over naar de finale. Xandra Velzeboer liep de eindstrijd helaas net mis. Zij herstelde zich echter knap met winst in de B-finale.

Oppermachtig

Ad

In de finale was Schulting opnieuw oppermachtig. Ze nam direct de kop en liet niemand er meer langs. Arriana Fontana, die de Nederlandse maandag nog van goud hield op de 500 meter, viel en nam Kristen Santos mee in haar val.



Hierdoor hoefde Schulting alleen nog maar Choi Min-jeong te vrezen. Deze angst werd bijna waarheid toen de Zuid-Koreaanse na de laatste bocht bijna op gelijke hoogte kwam met Schulting. De Nederlandse duwde echter net op tijd haar schaats als eerste over de streep. Hanne Desmet bezorgde achter dit tweetal België de eerste medaille van deze Winterspelen.

Beijing 2022 Short Track Women's 1000m Finals - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten EEN UUR GELEDEN

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Gat voor De Laat niet groot genoeg" - Relay-mannen teleurgesteld na uitschakeling EEN UUR GELEDEN