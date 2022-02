De Laat en Hoogerwerf konden niemand iets verwijten bij hun val. Waar De Laat op de 1500 meter nog door Denis Nikisha uit Kazachstan onderuit werd geschaatst, ging hij op de 500 meter onderuit in zijn poging om van de derde naar de tweede plaats op te schuiven. Ook Hoogerwerf schaatste op de derde plaats toen het zomaar misging.



Van ’t Wout viel niet, maar kwam als derde over de finish waar een plek bij de eerste twee was vereist. De jury gaf de Nederlander bovendien een penalty, omdat hij zijn Chinese tegenstander had gehinderd om een plek op te schuiven. Later vanmiddag komen de Nederlandse shorttrackers nog in actie tijdens de halve finale op de team relay.

WAAR KIJK JE?

Ad

Beijing 2022 Beijing 2022 | Teleurstellend optreden van de Nederlandse shorttrackers in series 500 meter 32 MINUTEN GELEDEN

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Waanzinnige start Suzanne Schulting met wereldrecord in de kwartfinale EEN UUR GELEDEN