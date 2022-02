Op de Olympische Spelen moet alles kloppen. Zowel voor de favorieten als de meedoen-is-belangrijker-dan-winnen-atleten zijn de Spelen het moment om het maximale uit jezelf te halen. Maar niet iedere atleet in het olympische dorp is zeker van deelname. Ziekte, een blessure of een andere factor kunnen altijd voor problemen zorgen. Daarvoor worden er reserve atleten aangewezen. In het geval dat één van de deelnemers uitvalt wordt dat gat opgevuld.

Deze atleten weten waar ze aan beginnen. Deelname is een welkome verrassing. Voor de reserve van een ploegenonderdeel is de rol anders. Hetzelfde team, trainingen en wedstrijden. Maar om in aanmerking te komen voor een medaille, of genoemd te worden in de resultaten, moet de atleet wel deelnemen aan de wedstrijd. Dit kan worden opgelost door de reserve in te zetten in de voorrondes, maar wat nou als de eerste wedstrijd direct een halve finale is?

Ad

Bij de ploegenachtervolging van het shorttracken is er geen tijd voor voorrondes. De titel 'halve finale' prijkt op het startformulier bij de eerste wedstrijden. Voor het resultaat is het dus van belang om direct de beste ploeg te samen te stellen. Vijf namen op de startlijst, vier namen bij de resultaten.

Beijing 2022 Beijing 2022 | “Dit voelt heel erg goed!” - Van Kerkhof in Beijing Today na goud op relay 11 UUR GELEDEN

Vier medailles, vijf namen

De reserverol bij het olympische shorttracken is in Nederland al drie keer toebedeeld aan Rianne de Vries. In 2014 in Sotsji ging het Nederlandse viertal er in de eerste race uit vanwege een penalty. Rianne de Vries kwam niet in actie. Vier jaar later in Zuid-Korea plaatste Nederland zich niet voor de A-finale en wonnen ze de B-finale. Maar vanwege twee straffen in de A-finale kregen de Nederlandse dames alsnog de bronzen medaille. Rianne de kwam wederom niet actie en ontving dus geen bronzen plak.

Beijing 2022. Nederland behoort tot de favorieten voor het goud op de ploegenachtervolging. Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof staan op het ijs. Rianne de Vries is reserve. Nederland wint de halve finale. Geen reden om de succesformule te veranderen. In de finale trekt hetzelfde viertal de schaatsen aan. Rianne de Vries moet wederom toekijken hoe Suzanne Schulting haar ijzer als eerste over de finish heen duwt. Olympisch goud. Vier medailles, vijf namen.

In een bericht op instagram legt Rianne de Vries uit hoe deze ervaring voelt vanuit haar perspectief.

"Trots op mijn team en jaloers dat ik zelf niet mocht racen. Blij met deze geweldige team prestatie, maar verdrietig dat ik er (weer) naast sta."

WAAR KIJK JE

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | “Dit voelt heel erg goed!” - Van Kerkhof in Beijing Today na goud op relay 11 UUR GELEDEN