Premium Shorttrack Dag 4 11:55-14:03

Ad

ACHTERGROND

Beijing 2022 Beijing 2022 : Short Track : Highlights Men's 1500m Finals EEN DAG GELEDEN

De dag voor de shorttrackers begint op 12.00 uur Nederlandse tijd met de kwartfinales 1000m voor vrouwen. Suzanne Schutling komt, samen met Xandra Velzeboer, direct in de eerste heat in actie. Selma Poutsma start in de vierde en laatste kwartfinale van de dag. Schulting is de topfavoriet op de 1000m. Na het zilver op de 500m en haar glijpartij op de teamrelay moet het nu gebeuren op de 1000m.

Natalia Maliszewska komt ook in actie. Na een onzekere start van haar olympische avontuur kan de Poolse hoop op een medaille eindelijk laten zien wat ze in huis heeft.

De mannen in actie

De heren komen ook in actie. Met de eerste heats van de 500m wordt Nederland driemaal vertegenwoordigd. In heat 6, 7 en 8 komen Itzhak de Laat, Jens van 't Wout en Dylan Hoogerwerf respectievelijk in actie.

Na het sprinten staat ook de langste shorttrack afstand op het programma. De 5000m relay van de mannen. Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt, Sven Roes en Jens van 't Wout zijn daar de Nederlandse hoop. Dylan Hoogerwerf is de reserve van de ploeg. Sjinkie Knegt heeft iets recht te zetten na zijn diskwalificatie op de 1500 meter.

Starttijden vrijdag 11 februari

12.00 uur kwartfinales 1000m vrouwen met Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma

12:18 uur heats 500m mannen met Itzhak de Laat, Jens van 't Wout en Dylan Hoogerwerf

12:55 uur halve finales 1000m vrouwen

13:04 uur 5000m relay mannen halve finales

13:37 uur B-finale 1000m vrouwen

13:43 uur A-finale 1000m vrouwen

WAAR KIJK JE?



De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 : Short Track : Highlights Women's 3000m Relay Semifinals GISTEREN OM 14:31