Beijing 2022

Dit artikel wordt aangevuld tot en met de finales van de afstanden.

De Laat wordt onderuit gereden

Itzhak de Laat is onderuit gereden tijdens zijn kwartfinale op de 1000 meter. De Laat reed vrij soepel in tweede positie terwijl je de Australiër achter hem steeds gekker en gekker zag doen. Die zat echt te loeren. En toen ging het mis… Het kan haast niet anders of De Laat wordt op basis van jurybesluit toegelaten tot de halve finales, maar dat is even afwachten.

Schulting wel door

Suzanne Schulting heeft zich geplaatst voor de halve finales op de 500 meter. Dat ging niet helemaal vanzelf, ondanks de ritwinst. Schulting beleefde na haar val tijdens de mixed relay een nieuw schrikmoment toen ze met haar schaats het ijzer van een Chinese concurrente raakte, waardoor er eventjes herstelwerkzaamheden moesten worden uitgevoerd. Er kwam zelfs een boormachine aan te pas.

Drama in kwartfinale 500 meter

Het begint slecht voor Nederland, want Selma Poutsma en Xandra Velzeboer zijn uitgeschakeld in de kwartfinale van de 500 meter. Poutsma ging zelf onderuit en was daarmee op slag kansloos, terwijl Velzeboer een streep gezet zag worden door haar tweede plaats. Nogal zuur, want zoveel leek er niet te gebeuren terwijl Velzeboer enkele tegenstandsters voorbijstak. Een slechte start brak Velzeboer daarmee in tweede instantie alsnog op.

500 en 1000 meter

Voor de vrouwen staat de 500 meter op het programma. De kwartfinales beginnen om 12:30 uur. In de tweede kwartfinale komen Nederlanders Xandra Velzeboer en Selma Poutsma in actie. Suzanne Schulting rijdt in de vierde en laatste kwartfinale. De halve finales beginnen vervolgens om 13:13 uur en de finale wordt om 13:46 uur verreden.

Bij de mannen wordt vandaag de 1000 meter verreden. Om 12:44 uur gaan de eerste mannen het ijs op. Itzhak de laat rijdt in kwartfinale 3 en vlak na hem rijdt Knegt in kwartfinale 4. De halve finales beginnen om 13:20 uur en de finale staat gepland voor 13:58 uur.

Schulting en Knegt op zoek naar revanche

Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt hebben allebei hun geheel eigen redenen om gebrand te zijn op een goed resultaat vandaag. Schulting is de superster van het shorttrack bij de vrouwen. Er werd al gesproken over vijf gouden medailles voor de Nederlandse, maar tijdens de halve finale van de mixed relay ging ze onderuit. De 500 meter is op papier niet haar favoriete afstand, maar Schulting is de laatste jaren zo sterk, dat ook hier een olympische titel geen grote verrassing zou zijn.

Sjinkie Knegt beleefde acht jaar geleden op deze afstand een van de hoogtepunten van zijn carrière. In Sotsji werd hij de eerste Nederlander die een medaille won op het shorttrack. Op de 1000 meter kwam hij als derde over de streep.

Vier jaar later in Pyeongchang pakte Knegt zilver op de 1500 meter, maar sindsdien was er vooral tegenslag. Blessures en ongelukken zorgden ervoor dat Knegt lang niet kon shorttracken. Knegt is inmiddels 32 jaar oud en zal dolgraag een olympische titel pakken om zijn carrière te bekronen. Het zou zo maar eens zijn laatste kans kunnen zijn.

