Nederland zette tijdens de Zomerspelen het recordaantal medailles scherper door maar liefst 36 keer op het podium te eindigen. Een nieuwe recordoogst wordt in Peking niet direct voorspeld – de 24 medailles van Sochi 2014 blijven ongeëvenaard – maar een regen aan gouden medailles wordt niet uitgesloten. Verre van zelfs.

De rekenmodellen van sportdatabureau Gracenote gaan uit van 12 gouden medailles, 6 zilveren plakken en 3 keer brons. Goed voor een totaal van 21 medailles en een mooie klassering op de medaillespiegel. Er wordt Nederland een zesde plaats toegedicht. De oranje equipe eindigde eerder dit jaar in Japan als zevende.

Succes op de schaats

Zoals altijd bij de Winterspelen moet het veroveren van medailles gebeuren op de schaats. Al worden er tegenwoordig niet alleen meer medailles verwacht bij langebaanschaatsen, aangezien shorttrack een steeds groter aandeel levert. Thomas Krol en Suzanne Schulting worden door Gracenote aangeduid als ‘atleten om in de gaten te houden’ en dus potentiële gouddelvers. Concurrentie op de schaatsbaan wordt verwacht vanuit Russische hoek, Zuid-Korea is de rivaal bij het shorttrack.

Exact honderd dagen voor de opening van de Winterspelen voorspelt Gracenote dat Noorwegen aanvoerder wordt van de medaillespiegel. Noorwegen zou op het punt staan om zijn eigen record van 39 aan te scherpen tot 45 medailles, waarmee het andere wintersportgrootmachten als Russisch Olympisch Comité (38) en Duitsland (28) behoorlijk voor moet blijven. Langlaufen en biatlon zijn de sporten waarop het voor de Noren moet gebeuren.

Dit is de voorspelling die Nielsen's Gracenote aandurft over de medaillespiegel van Beijing 2022 Foto: Eurosport

Kracht Aziaten in nevelen

Voorspellingen zijn natuurlijk slechts voorspellingen, maar Gracenote is wel de beste voorspeller die er is. Zoals Gracenote zelf ook aangeeft, kun je zaken nooit met honderd procent zekerheid voorspellen. Al is het maar omdat de kracht van Aziatische sporters lastiger dan ooit valt in te schatten, als gevolg van de coronapandemie. Met name Aziaten waren hierdoor vaker afwezig tijdens grote wedstrijden.

Het kan zijn dat de kracht van landen als met name thuisland China, Japan en Zuid-Korea onbedoeld wordt onderschat. Het is daarom niet voor niks dat de voorspellingen de komende tijd updates ondergaan zodra meer duidelijk wordt tijdens de laatste voorbereidingstoernooien.

