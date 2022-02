Ad

Beijing 2022 Beijing 2022 | De bronzen plak van Hanne Desmet kent een oranje randje 5 UUR GELEDEN

In de relay kan ze haar tweede gouden plak pakken. In tegenstelling tot de mannen plaatsten de vrouwen zich eenvoudig voor de eindstrijd. Ze wonnen hun serie waarin China zich als tweede kwalificeerde. Concurrent Italië ging eruit door een valpartij. Canada en Zuid-Korea plaatsten zich vanuit de andere halve finale. Schulting is op een missie. Naast de drie individuele afstanden wil ze ook scoren in de relay. Op de gemixte achtervolging ging het helaas mis door een val, maar ze herstelde zich uitstekend. Ze pakte het zilver op de 500 meter om daarna haar titel te prolongeren op de 1000 meter In de relay kan ze haar tweede gouden plak pakken. In tegenstelling tot de mannen plaatsten de vrouwen zich eenvoudig voor de eindstrijd. Ze wonnen hun serie waarin China zich als tweede kwalificeerde. Concurrent Italië ging eruit door een valpartij. Canada en Zuid-Korea plaatsten zich vanuit de andere halve finale.

Beijing 2022 | De halve finale relay shorttrack bij de dames

De medaillekansen zijn met vier landen in de eindstrijd natuurlijk groot. Bovendien is het optreden van Nederland tot dusver hoopgevend. Vier jaar geleden greep de Nederlandse ploeg helaas mis. Ze haalden de finale niet, maar wonnen vervolgens wel de B-finale in een wereldrecord. De vrouwen kunnen bovendien de deceptie bij de mannen enigszins goedmaken. Zij liepen de finale mis op twee duizendste van een seconde.

Beijing 2022 | "Gat voor de Laat niet groot genoeg" - Relay-mannen teleurgesteld na uitschakeling

500 meter

Spectaculair wordt ook de 500 meter voor mannen, van de kwartfinale tot de finale. Helaas zijn de Nederlandse mannen al uitgeschakeld . In de series gingen Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf onderuit. Jens van ’t Wout liep tegen een penalty aan en kon mede daardoor een vervolg in het individuele toernooi vergeten.

Starttijden zondag 13 februari

12:00 uur kwartfinales 500 meter mannen

12:27 uur halve finales 500 meter mannen

12.44 uur finale relay vrouwen, met Nederland

13.14 uur finale 500 meter heren

