Beijing 2022

Op 22 februari 2018 schreef Suzanne Schulting geschiedenis door de eerste Nederlandse shorttracker te worden die een olympische gouden medaille verovert. Tegen alle verwachtingen in wint Schulting de 1000 meter voor wereldtoppers als Boutin en Fontana. Inmiddels is ze de rol van underdog al enige tijd ontgroeid. Nu is het Schulting waarop wordt gejaagd in plaats van andersom. Hoe ontwikkelde Schulting zich tot de wereldtopper die zij vandaag de dag is?

Schulting werd geboren op 25 september 1997 in Groningen. Op haar achtste begon ze al met shorttrack en dat leverde haar in 2016 een gouden medaille op bij het jeugd WK in Sofia. Dit zou een voorteken blijken van een carrière gevuld met succes. In 2015 brak Schulting ook door bij de senioren door haar eerste medaille op een wereldbekerwedstrijd te veroveren. Op de 1000 meter pakte ze het zilver.

In de jaren die volgden, boekte Schulting zeer regelmatig goede resultaten en uiteindelijk kon goud op een individuele afstand niet uitblijven. In Dresden werd ze de eerste Nederlander met een individuele gouden medaille op een wereldbekerwedstrijd, door de 1500 meter op haar naam te schrijven. In datzelfde weekend won ze met de aflossingsploeg een gouden plak. Tijdens de laatste wereldbekerwedstrijd in Minsk zorgde Schulting voor een mooie dubbelslag door tweede te worden in het eindklassement van de 1500 meter en eerste te worden in het eindklassement van de 1000 meter.

Het succes van Pyeongchang 2018

Dit was echter allemaal voorspel van wat nog komen ging. Pas 20 jaar oud was Suzanne Schulting toen ze in Pyeongchang de finale van de 1000 meter reed. Naar eigen zeggen was ze al blij dat ze de finale gehaald had, maar de koek was nog lang niet op. De twee Zuid-Koreaanse topfavorieten hebben meer oog voor elkaar dan voor Schulting en gaan gezamenlijk de boarding in.

Op dat moment blijft Schulting over met de Italiaanse Fontana en de Canadese Boutin en is de Nederlandse zeker van een medaille. Schulting neemt echter geen genoegen met minder dan goud en geeft de koppositie niet uit handen. Als ze over de finish komt, is het ongeloof van het gezicht af te lezen. Schulting is de op een na jongste olympisch kampioen in de geschiedenis van Nederland op de Winterspelen.

Twee dagen eerder had Schulting ook al op bizarre wijze haar eerste olympische medaille veroverd. Met de aflossingsploeg slaagde Nederland er niet in om de A-finale te halen. Dit was een grote klap voor het talentvolle Nederlandse team. De dames namen echter revanche in de B-finale door een wereldrecord te rijden. Daarna gebeurde er in de A-finale iets wat weinig mensen hadden kunnen zien aankomen.

Canada en China krijgen allebei een penalty en worden gediskwalificeerd. Zo'n diskwalificatie betekent niet alleen dat je de finale niet meer kan winnen, maar dat je zelfs voor de medailles kansloos bent. Omdat de finale uit vier ploegen bestaat, schuift de winnaar van de B-finale door en is Nederland ineens winnaar van het brons. In plaats van het gebruikelijke feestje op het ijs als je iets gewonnen hebt, vieren de dames nu feest naast de baan. Ze springen op de boarding en de euforie is groot.

Vanaf de Olympische Spelen van Pyeongchang is Schulting niet meer te houden. In drie jaar tijd wordt ze twaalf keer Europees kampioen, zeven keer wereldkampioen, wint ze de ene na de andere wereldbekerwedstrijd en wordt ze in 2018 uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar.

Een absoluut hoogtepunt hierin is de absolute dominantie van Schulting op het WK in eigen land. In Dordrecht pakt Schulting alle vijf de mogelijke gouden medailles en bevestigt ze haar status als topfavoriet in aanloop naar Peking.

Avontuur op de lange baan

Dat Schulting de beste shorttrackster ter wereld is, is niet genoeg voor haar. Schulting laat zich ook regelmatig zien bij het langebaanschaatsen. De focus ligt altijd zeker op het shorttrack, maar het is af en toe een welkom uitstapje. Schulting ziet het als ontspanning, omdat er op de lange baan niet zo veel van haar verwacht wordt. Toch maakt ze af en toe indruk.

Op het OKT wordt ze knap vijfde op de 500 meter en op de massastart rijdt ze af en toe zelfs op het podium. Of we in de toekomst gaan zien dat Schulting haar teamgenoot Jorien ter Mors achterna gaat, moet nog blijken. Ter Mors won vier jaar geleden goud op de 1000 meter op de lange baan en brons bij de aflossing van het shorttrack. Een ongekende prestatie. Schulting is echter pas 24 jaar oud en dus is ook voor haar alles nog mogelijk.

Lara van Ruijven

Tussen alle successen door krijgt Schulting helaas ook met zwaar verlies te maken. Op 10 juli 2020 overlijdt ploeggenoot en vriendin Lara van Ruijven, als zij tijdens een trainingskamp in Frankrijk ineens ernstig ziek wordt. Van Ruijven blijkt een stoornis aan het immuunsysteem te hebben en er treden complicaties op. Van Ruijven overlijdt na een ruime week op de intensive care te hebben gelegen en haar ploeggenoten zijn er kapot van.

Voor de camera's van de NOS geeft Schulting samen met Yara van Kerkhof en Rianne de Vries een openhartig interview over het verlies van hun ploeggenoot en vriendin. Op de avond van het overlijden maakt Schulting een belofte aan zichzelf. Van Ruijven is op dat moment nog altijd regerend wereldkampioen op de 500 meter en Schulting gaat er alles aan doen om de titel in de ploeg te houden. Op het WK in Dordrecht houdt Schulting woord en is ze van begin tot eind de beste op de 500 meter.

Als ze over de finish komt, is de emotie duidelijk zichtbaar. Ze is wereldkampioen geworden als eerbetoon aan de teamgenoot waarmee ze in Pyeongchang haar eerste olympische medaille pakte. Mocht Schulting het in Peking weer zo fantastisch doen, dan is niet uit te sluiten dat Van Ruijven opnieuw wordt herinnerd

5 keer goud?

In Peking doet Schulting mee op alle vijf de onderdelen van het shorttrack . Schulting is favoriet op de 500, 1000 en 1500 meter en ook op de teamonderdelen maakt Nederland goede kans. De aflossingsploeg van de dames en de gemengde aflossingsploeg behoren tot de wereldtop en dus ligt een recordaantal gouden medailles binnen de mogelijkheden. Wordt Schulting de Nederlandse winterkoningin van Peking? Je ziet het allemaal vanaf februari live op Eurosport en discovery+

