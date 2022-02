"Sjinkie, leer het nou een keer. Het lijkt me niet dat de jury hier nog verbaasd over is. Dit is misschien wel de tiende keer dat hij hier tegenaan loopt", sprak Aardoom. "Het is zo zonde. Als Nederlander baal ik hier gewoon van. De ene keer houdt hij zijn handen thuis, maar de andere keer denkt hij er zomaar even voor te gaan zitten."

Beijing 2022 | kwartfinale 1000m eindstation voor gediskwalificeerde Sjinkie Knegt

Armblok

De 1500 meter, de afstand waarop hij vier jaar geleden nog zilver won, was zijn laatste kans op individueel succes tijdens deze Olympische Spelen. Knegt komt alleen nog met de Nederlandse ploeg in actie tijdens de aflossing. Knegt kwam woensdag als derde over de finish tijdens de halve finale , maar kreeg later een penalty na een armblok. Hierdoor gaat Knegt niet naar de B-finale. Maandag kreeg de Nederlander tijdens de 1000 meter ook al twee straffen opgelegd.De 1500 meter, de afstand waarop hij vier jaar geleden nog zilver won, was zijn laatste kans op individueel succes tijdens deze Olympische Spelen. Knegt komt alleen nog met de Nederlandse ploeg in actie tijdens de aflossing.

