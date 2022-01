Knegt werd op 5 juli 1989 geboren in het Friese Bantega. Op elfjarige leeftijd wordt zijn talent ontdekt door de Russische schaatscoach Kosta Poltavets. In de jaren die volgen wordt Knegt gegrepen door het shorttrack en ontwikkelt hij zich tot het beste wat Nederland te bieden heeft in de sport.

Wil je meer weten over shorttrack op de Olympische Spelen? Lees hier alles wat je moet weten over de spectaculaire sport.

De pionier

Knegt maakt in 2009 zijn debuut bij de senioren. Op dat moment is shorttrack in Nederland nog een zeer kleine sport. Keer op keer presteert Knegt het om de eerste Nederlander te zijn die bepaalde mijlpalen bereikt en zo krijgt de sport stukje bij beetje steeds meer aanzien.

In 2010 is Knegt de eerste Nederlander met een zilveren medaille op een wereldbekerwedstrijd. Op het EK wordt hij derde en met de aflossingsploeg wint hij het eerste EK goud voor Nederland bij het shorttrack. Datzelfde seizoen wint de aflossingsploeg voor het eerst voor Nederland een wereldbekerwedstrijd. Het Nederlandse shorttrack staat op de kaart.

Primeur na primeur

Het seizoen erna gaat Knegt vrolijk verder met primeurs verzorgen. Hij wordt als eerste Nederlander individueel Europees kampioen en op het WK pakt hij zilver op de 1000 meter. Knegt lijkt klaar om te oogsten in Sotsji 2014, op zijn tweede Olympische Spelen.

Het olympisch jaar begint echter met een opmerkelijk incident. Af en toe kan het fanatisme van Knegt hem de baas worden, waardoor hij soms letterlijk of figuurlijk uit de bocht vliegt. Op het EK van 2014 steekt Knegt allebei zijn middelvingers op naar zijn Russische concurrent Viktor Ahn. Dit komt hem op een diskwalificatie van het allroundtoernooi te staan, terwijl hij op een bronzen positie staat.

Enkele maanden later pakt Knegt als eerste Nederlandse shorttracker ooit een olympische medaille. In Sotsji wordt hij derde op de 1000 meter en schrijft hij daarmee geschiedenis. Meer medailles zaten er tot de teleurstelling van de Nederlandse ploeg niet in. Vooral op de aflossing waren de verwachtingen hoog, maar Nederland wordt vierde achter Rusand, De V.S. en China.

Knegt laat weten wat hij van VIctor Ahn vindt Foto: Eurosport

Euforie en teleurstelling

Lang hoeven Knegt en zijn teamgenoten niet te wachten op revanche, want slechts een maand later wordt Nederland wereldkampioen op de aflossing. Het is de eerste wereldtitel voor Knegt en het zou niet de laatste zijn. Een jaar later wordt hij namelijk individueel wereldkampioen van het allroundtoernooi in Moskou. Weer is het Knegt die als eerste een grens overgaat voor Nederland.

De gouden droom lijkt eerst uiteen te spatten, als Knegt een discutabele penalty krijgt op de halve finale van de 1000 meter. In een bloedstollende superfinale komt Knegt als eerste over de streep met zijn befaamde telescoopbeen-finish. Hij drukt zijn schaats op de streep net voorbij die van zijn concurrent.

Daarmee komt Knegt wonder boven wonder op gelijke hoogte met klassementsleider Park Se-Yeong. Even is er verwarring, maar dan blijkt dat de winst op de afsluitende afstand doorslaggevend is bij een gelijke stand. Knegt is wereldkampioen.

Datzelfde jaar wint Knegt op het EK in Dordrecht ook de Europese titel van het allroundtoernooi. Deze prestaties leveren hem de titel sportman van het jaar op en de blik wordt gericht op de Olympische Spelen van Pyeongchang. In 2018 moet er geoogst worden in Zuid-Korea.

Op de eerste afstand is het meteen raak. Knegt pakt zilver op de 1500 meter, maar is daar niet tevreden mee. Hij wil goud. Knegt is hoopvol, want er zijn nog drie onderdelen te gaan en hij is op alle drie kansrijk. De rest van de Spelen lopen echter uit op een drama. Op de aflossing, de 1000 meter en de 500 meter wordt Knegt gediskwalificeerd en dus blijft het bij een zilveren medaille.

Knegt drukt zijn schaats naar voren en is wereldkampioen Foto: Getty Images

In de hoek waar de klappen vallen

Niet lang na de Olympische Spelen gaat het in een maand tijd twee keer flink mis bij Knegt. Eerst raakt hij zwaar geblesseerd aan zijn been, nadat hij bekneld is komen te zitten tussen zijn heftruck en een kozijn van de schuurdeur. Uit onderzoek blijkt dat Knegt kneuzingen, bloeduitstortingen en flink spierletsel heeft opgelopen.

Knegt moet een paar maanden revalideren, maar voor hij daar goed en wel de kans voor heeft gekregen, slaat het noodlot opnieuw toe. Dit keer is de schade en stuk groter. Nog geen maand na het incident met de heftruck wil Knegt in zijn huis in Bantega de houtkachel aansteken. Hierbij valt een brandend houtblokje uit de kachel op een zeer brandbare fles verfverdunner.

De fles explodeert en Knegt staat korte tijd van zijn tenen tot aan zijn baard in brand. De shorttracker weet zichzelf uit te doven met zijn handen, maar de schade is groot. Met name aan zijn benen heeft Knegt zeer ernstige brandwonden opgelopen en de vraag is of hij ooit nog kan shorttracken.

Uit de as herrezen

Een lange revalidatie begint en Knegt wordt ruim een jaar niet gezien op de shorttrackbaan. Hij ondergaat een huidtransplantatie en maakt uiteindelijk zijn comeback tijdens de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht. Helemaal hersteld in Knegt nog zeker niet. Daar heeft de Fries uiteindelijk meer dan twee jaar voor nodig, maar hij schaatst weer.

Knegt zit niet meer op het niveau van vroeger en dat steekt hem. Hij is ervan overtuigd dat hij nog altijd mee kan met de beste shorttrackers ter wereld, maar de resultaten zijn er niet naar. Tot begin van vorig jaar. Dan is hij er ineens weer.

In januari 2021 reed Knegt voor het eerst in jaren een groot toernooi. Op het EK in Polen pakt hij twee keer brons en maakt hij een einde aan een lange prijzendroogte. Toch is de constante vorm er nog niet. Dankzij de comeback krijgt Knegt een tweede bijnaam. Voortaan gaat hij door het leven als De Feniks ut Fryslân.

Een klein jaar later bij de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht zou Knegt in eerste instantie helemaal niet in actie komen. Bondscoach Jeroen Otter had meer vertrouwen in andere schaatsers. Vanwege een blessure van Sven Roes mocht Knegt alsnog aantreden en voor het eerst in jaren pakte de Fries weer een keer een medaille. Op de 1500 meter eindigt hij als tweede en dus is er genoeg reden om met vertrouwen richting Peking te gaan.

Met vier wereldtitels, twaalf Europese titels en twee olympische medailles is Knegt met afstand de grootste mannelijke shorttracker die Nederland ooit gekend heeft. Het enige dat nog ontbreekt is die ongrijpbare olympische titel. Knegt is inmiddels 32 jaar, dus Peking is waarschijnlijk zijn laatste kans.

Knegt gaat proberen zijn comeback ultiem te bekronen. Hij komt uit op de 1000 meter, de 1500 meter en gaat voor goud met de aflossingsploeg. Tot de topfavorieten behoort Knegt niet meer na alles wat er gebeurd is, maar een outsider blijft hij altijd. Kan Knegt zijn carriere op een ultieme manier compleet maken? Je ziet het vanaf 4 februari live op Eurosport en discovery+.

