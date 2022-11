Shorttrack

De succesvolle slotdag was vooral een welkome opsteker voor de vrouwen in de Nederlandse ploeg. Zij kenden een teleurstellende zaterdag met een vroege uitschakeling van Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting op de 500 meter, de afstand waar zeker een medaille werd verwacht.

De zaterdag werd nog wel goed gemaakt met de verrassende gouden medaille voor Jens van 't Wout op de 1500 meter. De pas 21-jarige shorttracker had slechts een keer eerder in een finale gestaan, maar pakte bij zijn tweede A-finale direct het hoogst haalbare.

Geen eendagsvlieg

Met verrassen gaat Van 't Wout op de slotdag vrolijk door. Op de 500 meter lijkt de Nederlander even de finale te missen, maar met een prachtige manoeuvre springt hij op het laatste moment in een Nederlands record naar de finale.

In die finale staat er geen maat op Van 't Wout. De alleskunner uit Laren neemt een rondje voor de finish de koppositie over en geeft die vervolgens niet meer uit handen. Hij verslaat de Kazach Denis Nikisha en snelt naar zijn tweede gouden medaille uit zijn nog korte loopbaan.

Velzeboer herpakt zich

Waar Velzeboer op zaterdag nog teleurstellend werd uitgeschakeld op de eerste 500 meter van deze werelbekerwedstrijden, kreeg de Nederlandse op zondag in de tweede 500 meter-race een herkansing. Met overmacht reed ze naar het goud in die finale en liet ze haar suprematie blijken op haar favoriete afstand.

Bij de wereldbeker in Montreal pakte Velzeboer ook al het goud en bovendien reed ze tijdens de kwalificaties op vrijdag naar een verbluffend wereldrecord. Nog nooit reed een vrouw op de 500 meter sneller dan haar 41,416 seconden.

"Zaterdag was natuurlijk wel teleurstellend. Daarom was ik vandaag extra gebrand om te winnen en ik ben blij dat dat ook is gelukt", vertelt Velzeboer aan de NOS.

Ook goud voor Schulting

Op een succesvolle slotdag kan Suzanne Schulting natuurlijk niet achterblijven met presteren. Ook zij reed op vrijdag naar een wereldrecord, op de 1000 meter scherpte ze haar eigen tijd aan op de 1000 meter.

De vorm op diezelfde kilometer kan Schulting op zondag doortrekken. In de finale is ze te sterk voor de Canadese Courtney Sarault en de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold.

Dubbel pech in aflossing

Helemaal perfect liep de slotdag van de Nederlandse vrouwen echter niet. Na gemakkelijke zeges in de kwart- en halve finale ging het in de finale van de relay helemaal mis.

Velzeboer rijdt voor Nederland op kop, maar glijdt weg in de bocht en dus moet de Nederlandse ploeg genoegen nemen met een vierde plaats. De mannen haalden de finale niet, maar pakten wel de zege in de B-finale.

Ook in de mixed relay gaat het mis voor Nederland, dit keer is het niet Velzeboer, maar Schuting die ongelukkig tegen het ijs gaat. Over een maand kunnen de Nederlanders revanche nemen, dan staat de wereldbeker in Almaty op het programma.

