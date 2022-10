Shorttrack

Voor het eerst in twaalf jaar heeft de Nederlandse shorttrackploeg een nieuwe bondscoach. Jeroen Otter ging op sabbatical en oud-shorttracker Niels Kerstholt nam zijn taken over. Vooral goudhaantje Suzanne Schulting had in het begin moeite met de nieuwe routines.

"Het was even wennen, even zoeken. Jeroen was meer dan een trainer, ik kon alles bij hem kwijt dus hij was eigenlijk een soort klankboord. Bovendien was hij heel gestrucutreerd en Niels (Kerstholt red.) is chaotischer", verklaarde Schulting bij de teampresentatie voor het nieuwe seizoen.

Saaie trainingen

Op de Olympische winterspelen, begin dit jaar, kende de 25-jarige Schulting een uiterst succesvol toernooi. Ze won goud op de 1000 meter en op de relay, werd tweede op de 500 meter en reed nog naar het brons op de 1500 meter.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen verloopt, mede door de coachwissel, dus een stuk stroever. "We zijn heel erg aan het zoeken. Niels moet achttien nieuwe mensen leren kennen, Jeroen kreeg er elk jaar maximaal twee bij."

De eerste weken gingen zelfs zo moeizaam, dat Schulting bij een training in huilen uitbarste op de baan. "Er zat geen verrassing in zijn trainingen, het werd saai en ik begon met te vervelen. Het topsportleven is mooi, maar als het monotoon wordt, wordt het snel saai."

Solide schaatsen

Schulting begint zaterdag aan haar seizoen, wanneer de eerste wereldbekerwedstrijd in Montreal op de planning staat, maar haar grote doelen liggen pas in 2023.

"Ik wil het eerste gedeelte wat relaxter ingaan. Mijn focus ligt op het WK, de wereldbeker in Nederland en de EK. Dat zijn de drie belangrijkste wedstrijden. In dit deel wil ik gewoon lekker solide schaatsen."

Focus op tattooshop

Haar landgenoot Itzhak de Laat mist het openingsweekend in Canada. De shorttracker is ziek en wordt vervangen door Bram Steenaart.

Ook het 22-jarige talent Sven Roes staat niet aan de start in Montreal. De Fries mist het hele seizoen door een heupblessure. Roes moet geopereerd worden en staat maar liefst acht tot twaalf maanden aan de kant.

Voor Dylan Hoogerwerf zit zijn carriere in het shorttrack er zelfs helemaal op. De Nederlander wist nieuwe bondscoach Kerstholt niet te overtuigen voor een plaats in de wereldbekerselectie en heeft besloten zich volledig te richten op zijn eigen tattooshop.

