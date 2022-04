Het had de kers op een geslaagd seizoen moeten worden, maar in plaats van haar vijf titels te verdedigen, moet Schulting komend weekeinde toekijken vanuit isolatie op een Canadese hotelkamer.

Wat het gemis extra zuur maakt, is dat het toernooi eigenlijk een maand eerder zou worden verreden, maar dat het destijds werd uitgesteld vanwege onzekerheden omtrent corona en de situatie in Oekraïne.

HARDE KLAP

Bondscoach Jeroen Otter leeft mee met zijn pupil. "Als [het WK] drie weken opschuift en lang onduidelijk blijft waar, wanneer en of het überhaupt plaatsvindt, is dat zwaar. Als je dan in het zicht van de haven afhaakt, is dat heel erg triest", zei hij tegen de NOS.

Schulting zelf sprak op haar Instagram ook over een harde klap. "Ik ben gebroken. Ik had mezelf volledig opgeladen om mijn vijf titels te verdedigen en alles eraan gedaan om negatief te blijven, maar dat is niet gelukt."

OLYMPISCH SUCCES

De Nederlandse had met het toetje in Montreal een uitroepteken achter haar uitstekende seizoen kunnen zetten. Tijdens Beijing 2022 won zij twee afstanden (1000m en team relay) en nam ook nog eens een zilveren (500m) en een bronzen medaille (1500m) naar huis.

Waar tijdens het WK in Dordrecht een deel van de Noord-Amerikaanse en Aziatische concurrentie ontbrak, was in Peking de gehele mondiale top aanwezig en toonde Schulting dus aan met de allerbeste van de wereld mee te kunnen. Dat had ze graag met een sterk WK nogmaals onderstreept.

NEDERLANDSE KANSEN

Schulting was in China bij alle Nederlandse shorttrack-medailles betrokken en dus is haar afwezigheid naast een persoonlijk drama ook een klap voor de ploeg. Haar plek in de formatie wordt ingenomen door Yara van Kerkhof. Zij sluit zich bovendien aan bij de aflossingsploeg, waarvan ook Xandra Velzeboer, Rianne de Vries en Selma Poutsma deel uit maken.

