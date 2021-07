“Ik ben positief getest op het coronavirus, wat helaas betekent dat mijn olympische reis nu al eindigt. Ik heb alles gedaan wat in mijn macht ligt om dit scenario te voorkomen en ben heel voorzichtig geweest”, reageert Jacobs via een boodschap op Instagram.

“Gelukkig heb ik netjes alle protocollen gevolgd, waardoor mijn teamgenoten tenminste wel gewoon kunnen shinen”, vervolgt Jacobs. Er zit voor Jacobs nu niets anders op dan zich te richten op Parijs 2024. Dat klinkt nog ver weg en die tijd heeft Jacobs ook nodig. “Ik moet hier echt even van bijkomen.”

Nederland wordt op het nieuwe onderdeel skateboarden nu vertegenwoordigd door het duo Keet Oldenbeuving – de zestienjarige is een van de twee vlaggendragers bij de opening – en Roos Zwetsloot. Terwijl zij skaten, verblijft Jacobs in quarantaine.

Jacobs is het eerste positieve coronageval onder de Nederlanders die al daadwerkelijk in Tokio aanwezig zijn. Eerder testte polsstokhoogspringer Ruter Koppelaar positief, waardoor Tokyo2020 ook aan hem voorbij gaat. Hij stond op het punt om naar de Spelen te gaan.

