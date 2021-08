In de vroege Nederlandse ochtend werd er opnieuw geschiedenis geschreven. Het was tijd voor het onderdeel park bij het skateboarden. Acht skateboarders streden om de medailles op het Ariake Sports Park. Van de acht dames die in actie kwamen, waren er maar liefst vijf meiden jonger dan twintig jaar. De oudste deelneemster van het veld was 23, tegenover de jongste deelneemster van twaalf jaar.

De deelneemsters kregen drie runs de mogelijkheid om zoveel mogelijk punten te scoren, waarbij de hoogste van die scores telde in de race om een medaille. De winnares, Sakura Yosozumi, van het goud zette een score neer van 60.09, in haar eerste run. Hierdoor ging het eerste goud op het onderdeel park naar Japan, wat eerder ook al gebeurde op de discipline street.

Sky Brown tijdens haar laatste run, die brons opleverde Foto: Getty Images

Supertalent Sky Brown

Sky Brown behaalde het brons door in haar derde en laatste run een score neer te zetten van 56.47. Voorafgaand aan het skate-onderdeel park waren er torenhoge verwachtingen van het Britse supertalent, rondom wie een hype is ontstaan. Ze is de jongste atlete ooit namens Team GB.

De in Japan geboren Brown koos voor Team GB, maar had er ook voor kunnen kiezen om voor Japan uit te komen. Het skate- en surftalent heeft namelijk een Britse vader en een Japanse moeder. Door het behalen van de bronzen medaille is Brown ook de jongste atlete voor Groot-Brittannië die het eremetaal weet te bemachtigen.

Zware crash

Voor de dertienjarige was het een geluk dat de Zomerspelen vanwege corona een jaar werden uitgesteld. Brown viel in mei 2020 tijdens een training van een helling, waarbij ze een schedelbasisfractuur opliep, haar arm en pols brak en dan waren er ook nog verwondingen aan haar hart en longen. Op Instagram plaatste Brown een video van haar schrikbarende val.



Girl power

Het skateboardtalent traint samen met met skatelegende Tony Hawk om nog beter te worden en hoopt daarmee een inspiratie te zijn voor veel jonge meiden. Ze wil laten zien dat skateboarden niet alleen voor jongens is en dat meiden net zoveel kunnen op een skateboard. Brown is zich goed bewust van haar sterrenstatus en besteedt veel aandacht aan het onderwerp girl power. Ze gebruikt hier niet alleen haar social media voor, maar bracht ook een boek uit.

Haar talent is niet onopgemerkt gebleven. In 2018, op tienjarige leeftijd, werd ze een professioneel skateboarder en de jongste atleet in het portfolio van Nike. Daarnaast maakte Barbie een pop geïnspireerd op Sky.

De winnares van het brons heeft net zoveel interesse voor het surfen als dat ze heeft voor het skateboarden. Zo maakt ze ook deel uit van de juniorenploeg van Surfing England. Brown hoopt op de Spelen van Parijs in 2024 te kunnen strijden om een medaille op zowel de golven als op het skateboard. Alsof ze nog niet bijzonder genoeg is, zou het dus zomaar kunnen dat ze in Parijs aan twee verschillende sporten doet.

