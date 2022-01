Beijing 2022

Wat: Skeleton

Waar: Yanqing Sliding Centre

Wanneer: Donderdag 10 februari - Zaterdag 12 februari

Waar te zien: Eurosport 1 &

Nederlandse deelnemers: Kimberley Bos

Wat is Skeleton?

Skeleton is vrij simpel uit te leggen: de atleten rennen zo hard als ze kunnen naar de baan, springen met hun hoofd vooruit en op hun buik liggend op hun slee en moeten zo snel mogelijk een parcours afleggen. Meer is het eigenlijk niet. Tijdens een rit over de baan kunnen er snelheden rond de 145 kilometer per uur behaald worden. Simidele Adeagbo is skeletonster uit Nigeria en testte de olympische baan een paar maanden geleden. De Nigeriaanse nam een camera mee om te laten zien hoe hard het gaat. Angst hebben ze in ieder geval niet, die skelletonners!

Skeleton is de oudste sleesport van allemaal. Eind 19e eeuw werd de sport voor het eerst beoefend in het Zwitserse Sankt-Moritz, en tijdens de winterspelen in diezelfde stad stond skeleton ook op het programma. Daarna was skeleton lange tijd uit de running als olympische sport, maar in 2002 stond het voor het eerst in 54 jaar weer op het programma, toen de wintersportatleten zich verzamelden in het Amerikaanse Salt Lake City.

Regels

Er zijn niet heel veel regels bij skeleton, wat de sport ook best overzichtelijk maakt om naar te kijken. Toch zijn er een aantal basisregels waarmee de atleten rekening moeten houden. Bij de start rennen de atleten tegelijkertijd zo hard mogelijk met een hand aan de slee en de tijd gaat lopen zodra ze de startlijn gepasseerd zijn. Daarnaast mag een slee bij de mannen niet zwaarder zijn dan 43 kilo en 35 kilo bij de vrouwen. Het totale gewicht van atleet en slee mag bij mannen de 115 kilo niet overschrijden. Bij vrouwen is dat maximum gewicht 92 kilo. Voor de rest is het rennen, sturen en als eerste over de finish komen.

Format

Het format voor de Spelen is vrij simpel. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen kunnen 25 atletes zich kwalificeren voor het event. In totaal moeten de skelletonners vier heats afleggen, en degene met de gecombineerd snelste tijd wint.

Kampioenen

De Engelsen domineren sinds 2014 het bij de vrouwen, ondanks dat ze niet altijd de wereldkampioen afleveren. Lizzy Yarnold pakte twee keer goud in Sochi (2014) en Pyongchang (2018), maar is na haar olympische triomf gestopt. Bij de mannen is de Zuid-Koreaan Yun Sung-bin de huidig olympische kampioen, maar of hij in Peking een kans maakt is maar de vraag, want hij eindigde vorig jaar tijdens het WK teleurstellend als 17e.

De Engelse Lizzy Yarnold is tweevoudig olympsich kampioen bij de vrouwen. Foto: Reuters

Kimberley Bos

De grote Nederlandse troef bij het skeleton is Kimberley Bos. De Edense was vier jaar geleden in Pyongchang ook al van de partij en hoopt haar achtste plaats van toen te verbeteren, en er is goede hoop dat dat kan gebeuren. Eind vorig jaar pakte de Nederlandse al twee zilveren wereldbekermedailles totdat ze op 10 december in het Duitse Winterberg zelfs op het hoogste podium stond op een wereldbekerevent. Bos liet de Duitse topfavorieten allemaal achter zich en werd zo de eerste Nederlandse skeletonster die een wereldbekerevent wist te winnen.

Ondanks dat ze nog niet officieel is geplaatst voor Peking, lijkt dat slechts een kwestie van tijd. Bos gaat aan de leiding van het wereldbekerklassement en een olympische plek kan haar eigenlijk niet meer ontgaan. Halverwege januari maakt de internationale bobsleebond (FITB) bekend welke skelletonners mogen afreizen naar de Chinese hoofdstad.

Technologie

Bij een sport als skeleton kunnen de kleinste details het verschil zijn tussen wel of geen medaille. Daarom werkt TeamNL al langere tijd samen met de TU Delft om de prestaties van sporters te verbeteren. Zo heeft Kimberley Bos samen met de wetenschappers in Delft een geheel eigen pak samengesteld dat aerodynamischer is, waardoor ze sneller naar beneden gaat. Ook heeft Bos sinds kort een nieuwe slee die ook betere prestaties levert dan haar vorige. In het filmpje hieronder wordt goed uitgelegd hoe dit proces in zijn werk is gegaan.

Agenda

10 februari: Heat 1 & 2 mannen

11 februari: Heat 1 & 2 vrouwen, heat 3 & 4 vrouwen

12 februari: Heat 3 & 4 vrouwen

Waar kijk je?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+ . Vanaf dat moment kunt u ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

