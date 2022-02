Beijing 2022

Bij aankomst in Peking testte Meylemans positief. Een resultaat dat ze weet aan een eerdere besmetting. Nadat zij vervolgens drie negatieve PCR-testen kon voorleggen, dacht zij dat haar beperkingen zouden worden opgeheven. Ze deed vervolgens zeer emotioneel haar verhaal via Instagram

De skeletonster mocht inderdaad het quarantainehotel verlaten, maar de ambulance bracht haar vervolgens niet naar het olympisch dorp. Daarentegen zette ze haar af bij een andere accommodatie waar ze nogmaals zeven dagen in quarantaine moet doorbrengen.

VERRAST

Dat was niet waar Meylemans en het BOIC, het Belgisch olympisch comité, op gerekend hadden. Zij dachten dat de atlete zich mocht aansluiten bij de rest van Team Belgium. Dat bericht had het BOIC ook net de wereld ingebracht, toen Meylemans in tranen via social media de werkelijke situatie schetste.

"Ik mag wel deelnemen aan de competitie," zegt de skeletonster in haar post, "maar ik weet niet of ik dit nog veertien dagen aankan."

PROTOCOL

Inmiddels heeft het IOC ook gereageerd op de situatie van de Belgische. Meylemans zou morgen terug mogen keren naar het olympish dorp, maar volgens het closecontactprotocol wel afgezonderd van de andere atleten haar dagen moeten doorbrengen.

Trainen en deelnemen aan de wedstrijden is dan wel weer toegestaan.

