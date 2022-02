Beijing 2022

Bos was vooral blij met de vooruitgang die er in de heats zat: ''Het was wel oké. De eerste run had ik nog wat grote fouten. De tweede run heb ik die eruit gehaald, dus ik ben wel tevreden.''

Bos heeft de baan vooraf uitgebreid verkend, maar dat betekent niet dat er geen verrassingen zijn voor de Nederlandse: ''De baan is wat anders dan in de training. Daar heeft iedereen last van, dus daar moet je maar mee omgaan.''

Tevreden is Bos nog niet. Daarvoor is het halverwege het toernooi ook nog te vroeg voor: ''Als ik morgen twee runs neer kan zetten die nog net iets beter zijn dan vandaag, dan kan ik tevreden zijn.'' aldus Bos.

Bos heeft al olympische ervaring, maar of ze daar nu veel aan heeft is de vraag. Volgens Bos zijn de omstandigheden dit jaar totaal anders: ''Ik ben natuurlijk voor de tweede keer hier, maar het is heel anders. Het is heel raar. Er staat boven niemand te schreeuwen bij de start. Het is echt heel stil, dus ik kan de verschillende Spelen eigenlijk moeilijk vergelijken.''

