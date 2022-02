"Ik ben niet gestart met mijn beste run en nu heb ik een medaille. Bizar! Ik ben heel trots. Het is ongelooflijk dat dit is gelukt", sprak Bos na afloop.

Beijing 2022 | Historisch olympisch brons voor skeletonster Kimberley Bos

Ad

Vertrouwen

Beijing 2022 Skeleton Women's Final - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten EEN UUR GELEDEN

Ondanks de tegenslag op de eerste dag hield ze vertrouwen. "Toen ik zat te wachten dacht ik, ik stop die vlag gewoon in mijn tas. Want het kan echt nog veel beter dan ik heb laten zien. Ik probeerde van elke run te leren en steeds harder te gaan. Dat is gelukt. Ik besef het nog niet helemaal."



Met haar medaille hoopt Bos iets te bereiken in het land. "Ik hoop dat iedereen het leuk vond om te zien en dat nu meer mensen deze sport gaan doen."

WAAR KIJK JE?



De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Interview Bos na historische bronzen plak 2 UUR GELEDEN