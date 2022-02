In de eerste run raakte Bos een aantal keer de muur na een snelle start. Hierdoor was de achterstand op nummer 1 Mirela Rahneva een kleine halve seconde. In de tweede run waren er geen grote fouten, waardoor Bos een aantal plekken kon stijgen. Rahneva kende ondertussen een dramatische tweede heat. De slee ging gevaarlijk schuin over de baan en de Canadese viel terug tot plek negen.

Het skeleton-toernooi wordt aanstaande zaterdag beslist. Dan staan heat 3 en 4 op het programma. De eindscore is de tijd van alle vier de heats bij elkaar opgeteld. Het podium wordt op dit moment gevormd door de Australische Jaclyn Narracott en Duitsers Hannah Neise en Tina Hermann.

Ad

Waar kijk je?

Beijing 2022 Beijing 2022 | De tweede run van Kimberley Bos 23 MINUTEN GELEDEN

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+. Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Kimberley Bos op tiende plek na eerste heat skeleton 2 UUR GELEDEN