Bos zette over twee runs een tijd neer van 1:55.84. Dit was bijna een halve seconde langzamer dan winnares Tina Hermann. De zesde plaats was wel genoeg om volgende week te mogen starten in de gele ‘bib’.

Tijdens de eerste twee Wereldbeker-wedstrijden in Innsbruck eindigde Bos knap als tweede achter Elena Nikitina. De Russin had in Altenberg echter een mindere dag en werd slechts elfde. Hierdoor passeerde Bos Nikitina in het klassement.

De 28-jarige skeletonster heeft nu 596 punten. Dat is iets meer dan Alina Taraychenkova (594), de nummer twee van vrijdag, en Nikitina (586). Volgende week gaat de strijd om de Wereldbeker verder in Winterberg.

Met haar goede prestaties is Bos al zo goed als zeker van de Olympische Spelen in Peking. Ze heeft al voldaan aan de eis om tijdens de Wereldbeker twee keer bij de eerste acht te eindigen.

De Nederlandse moet daarnaast in het eindklassement in de top-25 staan. Gezien haar huidige koppositie is het niet realistisch dat ze dit nog uit handen geeft.

Bos eindigde in 2018 tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang als achtste. Ze lijkt in Peking een serieuze gooi te kunnen doen naar de medailles.

