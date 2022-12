O'Sullivan had het opvallend lastig tegen de Thaise nummer 133 van de wereldranglijst, Dechawat Poomjaeng. De regerend wereldkampioen kwam zelfs op een 2-0-achterstand en leek van de leg in de openingsfase van deze tweede ronde op de British Open.

Na de achterstand leek O'Sullivan echter pas echt wakker te zijn en begon hij wat meer van zijn ware klasse te laten zien. Een snelle break op 61 zorgde voor de aansluiting en de Engelsman denderde daarna over de dappere Poomjaeng heen.

O'Sullivan wordt wakker

In het vijfde en zesde frame kwam Poomjaeng er niet meer aan te pas en moest hij dan ook snel zijn meerdere erkennen in O'Sullivan. De topfavoriet gaat uiteindelijk vrij eenvoudig door naar de derde ronde, het is nog niet bekend wie daarin zijn volgende opponent wordt.

