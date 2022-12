British Open

De schrik zat er even goed in toen de favoriet Trump met 1-0 achter kwam tegen de nummer 82 van de wereldranglijst. Hij kwam er in de eerste frame tegen Steadman niet aan te pas en wist dat hij uit een ander vaatje moest gaan tappen.

Dat lukte Trump ook steeds beter tegen zijn landgenoot, waarvan hij in vijf eerdere ontmoetingen al een keer verloor. Het niveau van de twee mannen lag in het tweede frame niet ver uit elkaar, maar uiteindelijk was het toch Trump die de gelijke stand op het scorebord kon neerzetten.

Steadman realiseerde zich dat hij een grote kans had laten lopen om op een 2-0-voorsprong te komen en dat zag je terug in het restant van het duel tussen de Engelsen. Trump kwam steeds dichter in de buurt van zijn normale niveau en liep eenvoudig weg bij Steadman.

Engels-Schots onderonsje

Trump plaatst zich dus eenvoudig voor de derde ronde, nadat hij in de eerste ronde al makkelijk afrekende met Jackson Page. Hij treft in die derde ronde de Schot Fraser Parker, de huidige nummer 83 van de wereld.

