Zijn 147 in het achtste frame was pas de tweede maximale break in de geschiedenis van het toernooi, dat pas sinds 2013 jaarlijks wordt gehouden. Mark Selby was in 2018 de eerste die een maximum wist te produceren om het invitatietoernooi.

Bij de Champion of Champions nemen 16 toernooiwinnaars van het afgelopen jaar het tegen elkaar op. Het invitatietoernooi werd gehouden in 1978 en 1980 en kreeg een revival in 2013. Het wordt sinds 2021 in Bolton in het Noordwesten van Engeland gehouden.

Trump won na zijn maximumbreak ook het daaropvolgende frame, om de schade na de eerste sessie nog enigszins te beperken. Om te winnen moest hij de tweede sessie met 7-3 winnen, en hoewel de 'Juddernaut' zich nog terugvocht naar 7-6, gingen de drie frames daarna allemaal naar O'Sullivan, die daarmee voor de vierde keer het toernooi wist te winnen.

