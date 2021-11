English Open | Robertson pakt titel na spannende decider

Zowel Robertson als Higgins hebben dit toernooi al meerdere keren hun absolute topvorm laten zien, en dus was het, ondanks dat Robertson na de eerste sessie een 5-3 voorsprong pakte, geen verrassing dat de wedstrijd uitmondde in een decider, die uiteindelijk gewonnen werd door de wereldkampioen van 2010.

Déjà vu voor Higgins

Voor Higgins is dit de tweede verloren finale op rij waarin hij op 'matchpoint' stond. Een paar weken eerder liet de Schot thuisspeler Mark Allen al terugkomen van een 8-6 achterstand, en vandaag overkwam de viervoudig wereldkampioen hetzelfde. Ondanks een 8-6 voorsprong kon Higgins de wedstrijd niet uitspelen, en zo kon Robertson zijn 21e rankingtitel veroveren. Na afloop van de partij was Higgins vernietigend over zijn eigen optreden.

