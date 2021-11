English Open | Met deze knappe pot van rood beslist Robertson finale in zijn voordeel

Robertson weet hoe het voelt om de finale van de English Open met 9-8 te verliezen. Het overkwam hem vorig jaar tegen Judd Trump. Het zag er in de avondsessie aanvankelijk naar uit dat hij dit keer met ruimere cijfers onderuit ging, want er slopen te veel fouten in zijn spel en Higgins raakte na een stroeve start juist op stoom.

Robertson vertelde naderhand dat hij moraal haalde uit een kort bezoekje van zijn zoon, die zijn vader toefluisterde ondanks een achterstand nog steeds het volste vertrouwen in een overwinning te hebben. Pa maakte het waar en is niet alleen de held van zijn supporters, maar zeker ook thuis.

Higgins oordeelt hard

Higgins was kort na afloop hard over zichzelf. Hij zocht niet naar excuses, maar keek in de spiegel. “Ik heb blijkbaar niet het niveau om finales in mijn voordeel te beslissen”, aldus de Schotse legende. “Het lukt me gewoon niet, ik heb het niet. Neil heeft het heel goed gedaan.”

Robertson had op zijn beurt juist mooie woorden over voor Higgins. “John was als kind mijn idool en toen kon ik er alleen maar van dromen om aan dezelfde tafel te staan. De complimenten van John betekenen daarom heel veel voor mij.”

“John zegt dat hij het niet in zich heeft om finales te winnen, maar dit scheelde echt maar heel weinig. Het kwartje kon beide kanten op vallen. De verschillen waren klein. Het lukte mij dit keer om tegen het einde van de wedstrijd mijn niveau op te krikken. Daardoor heb ik gewonnen.”

