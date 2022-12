English Open

Vanochtend brak het nieuws dat Yan Bingtao door de internationale snookerbond WPBSA voor onbepaalde tijd is geschorst vanwege verdenking van matchfixing. Bingtao wordt samen met zes andere Chinese spelers verdacht van 'het manipuleren van de uitkomst van wedstrijden', iets wat vanzelfsprekend in strijd is met de gedragsregels.

Eurosport-commentator Alex Lely kijkt de ontwikkelingen met lede ogen aan. "Het dreigt zo een enorme olievlek te worden. Vorige week werden vijf andere Chinese spelers ook al geschorst voor het mogelijk manipuleren van wedstrijden, dus er zit daar iets goed mis."

Ook Eurosport-analist Jimmy White is geschokt door de schorsing van Bingtao. "Je gelooft het bijna niet, want ik heb hem altijd alles zien geven op de snookertafel. Het is een zwarte dag voor snooker wat mij betreft, dit moet zo snel mogelijk worden aangepakt en het is goed om te zien dat de bond zo snel handelt."

The show must go on!

Gelukkig ging het in het nabij Londen gelegen Brentwood niet alleen over randzaken en werd er ook gewoon gesnookerd. Neil Robertson beet vanmiddag het spits af op de tv-tafel. 'The Thunder from Down Under' nam het in zijn kwalificatiewedstrijd op tegen de Welshman Andrew Pagett. Al snel werd duidelijk dat Robertson een aantal maten te groot was voor zijn opponent. Mede dankzij twee centuries stoot de voormalig wereldkampioen eenvoudig door naar het hoofdtoernooi.

Ook John Higgins kende in zijn eerste partij weinig moeite met oudgediende Gerard Greene. De viervoudig wereldkampioen boekte dankzij een 4-0 zege eenvoudig een plek in de volgende ronde.

Mark Selby had het in zijn eersterondepartij een stuk lastiger tegen Noppon Saengkham. De gevaarlijke Thai schakelde in april nog Luca Brecel uit in de eerste ronde van het WK en wordt door het hele circuit gezien als een meer dan vaardige speler. Selby had dan ook een decider nodig om de huidige nummer 32 van de wereld van zich af te schudden.

Als laatste in de middag kwam Judd Trump in actie tegen het jonge talent Jackson Page. De Engelsman is al maanden aan het kwakkelen met zijn vorm en het was dan ook geen verrassing dat de wereldkampioen van 2019 alle moeite had met de nummer 65 van de wereld. Trump had een decider en het brandalarm nodig om zich uiteindelijk te plaatsen voor het hoofdtoernooi.

