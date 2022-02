European Masters | Fan Zhengyi pakt titel na thriller tegen O'Sullivan

Zhengyi was nog nooit eerder verder gekomen dan de kwartfinales van een ranking-evenement en voor deze week stond zelfs zijn tourkaart op de tocht. In wat een fantastische zegetocht bleek versloeg de Chinees achtereenvolgens Kyren Wilson, Yan Bingtao, David Gilbert en Graeme Dott om zich zo te plaatsen voor de finale.

De finale ging tot aan het laatste frame zeer gelijk op. Beide spelers konden niet meer dan twee frames afstand van elkaar nemen en een decider was het logische gevolg van dit boeiende schouwspel. In de decider liet Zhengyi zien dat hij, in de finale tegen de beste speler aller tijden, kan presteren onder druk. Dankzij een prachtige 92 break won de nummer 80 van de wereld de hoofdprijs van 80.000 pond en steeg hij direct 49 plaatsen op de wereldranglijst naar plek 31.

Outsider

De overwinning van Zhengyi doet denken aan Jordan Brown's overwinning op O'Sullivan tijdens de Welsh Open van vorig seizoen, aangezien beiden het evenement begonnen als totale outsiders van en beiden een mooie break maakten om de Rocket in een decider te verslaan.

Brown stond voor zijn zege 81e op de wereldranglijst, terwijl Fan 80e was, en geen van beiden had eerder in een halve finale van een ranking-evenement gestaan. Zhengyi is de vijfde Chinees ooit die een rankingtoernooi wint, na Ding Junhui, Liang Wenbo, Zhao Xintong en Yan Bingtao.

Welsh Open

De spelers krijgen geen moment rust, want deze week staat de Welsh Open alweer voor de deur. Vorig jaar won Jordan Brown voor lege tribunes de Ray Reardon Trophy na een decider tegen O'Sullivan.

Het toernooi staat vooral bekend om de 147 van O'Sullivan in 2014. In de finale tegen Ding Junhui produceerde 'The Rocket' een magistrale maximum-break om zo de titel te winnen. Vanwege de setting, de shots en de genialiteit van O'Sullivan is deze maximum een van de bekendste en meest bijzondere 147's aller tijden.

WAAR KIJK JE?

De BetVictor Welsh Open is natuurlijk de hele week te volgen via de kanalen van Eurosport. Je kunt dit Home Nations Series toernooi ook reclamevrij streamen via discovery+.

