Robertson lijkt in de vorm van z’n leven. De voormalig wereldkampioen lijkt op de grote podia onklopbaar en komt ook tegen de kleinere spelers in de minder grote evenementen amper in de problemen. Zo won hij afgelopen januari eenvoudig in de finale van Barry Hawkins en had hij daarvoor al topfavoriet Ronnie O’Sullivan verslagen.

Vier centuries op rij

Ad

Alfie Burden was het volgende slachtoffer van de genadeloze Australiër. Robertson noteerde vier centuries achter elkaar zonder dat de Engelsman ook maar een punt scoorde. Na de pauze had ‘The Thunder from Down Under nog slechts één frame nodig voor een plek in de volgende ronde, en net zoals in de voorgaande vier frames leek een century in de maak voor de in topvorm verkerende lefty. Nadat het frame binnen was ging hij op zoek naar die century maar door één verkeerde split lag hij gesnookerd op zwart. In een ultieme poging om zwart alsnog te potten raakte hij eerst rode, wat resulteerde in zeven strafpunten voor Robertson, en daarmee de eerste zeven punten voor Burden.

European Masters European Masters | O'Sullivan produceert century tegen Bond GISTEREN OM 21:59

Omdat Burden geen kans meer had om terug te komen eindigde de wedstrijd daar. De Engelsman had geen frame op het bord genoteerd en zelfs geen bal gepot, iets wat nog nooit is gebeurd in een best of nine-wedstrijd. Vijf centuries achter elkaar in een best of nine was al wel eerder gedaan. In 2007 presteerde Ronnie O’Sullivan dit tegen Ali Carter tijdens het Northern Ireland Open. Een van de centuries die The Rocket die dag maakte was een 147 maximum break. Burden was enorm sportief na zijn afslachting en grapte dat Robertson geluk had gehad tijden de wedstrijd.

WAAR KIJK JE?

De European Masters begint op maandag 21 februari en eindigt met de finale op zondag 27 februari. Mis geen bal van dit toernooi via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+ .

Snooker European Masters | O'Sullivan en Robertson eenvoudig door naar hoofdtoernooi GISTEREN OM 21:57