Selby had van de alle toppers die zich vandaag hopen te plaatsen voor het hoofdtoernooi de moeilijkste loting. Matt Selt is een ervaren speler die al eerder in zijn carrière topspelers heeft verslagen. Het was dan ook geen verrassing dat Selby, die tot nu toe een moeizaam seizoen draait, niet over zijn landgenoot heen walste.

De twee gingen met 2-2 de pauze in. Selby nam na de thee een 4-2 voorsprong, zag Selt terugkomen tot 4-3, maar een break van 58 in het achtste frame bleek uiteindelijk genoeg voor de overwinning.

In het hoofdtoernooi treft 'The Jester from Leicester' nu de Noord-Ier Jordan Brown, de huidige nummer 24 van de wereldranglijst.

Trump, Robertson en O'Sullivan

Judd Trump had het op de tafel naast Selby een stuk makkelijker. 'The Juddernaut' gaf de Ier Michael Judge snookerles: 5-0.

Neil Robertson komt vanavond in actie, evenals Ronnie O'Sullivan. De Australiër treedt vanavond aan tegen de Chinees Lei Peifan, terwijl O'Sullivan het opneemt tegen een oude rot. De 56-jarige Nigel Bond gaat proberen om 'The Rocket' van een plaats in het hoofdtoernooi af te houden.

