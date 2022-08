European Masters

Al met al geen perfecte voorbereiding dus voor de huidige nummer twee van de wereld, die, mocht hij de finale in Furth bereiken, de koppositie op de wereldranglijst weer overneemt van Ronnie O'Sullivan. De wereldkampioen ontbreekt deze week in het veld vanwege een slepende elleboogblessure.

Met het jasje van Guodong was het naar alle waarschijnlijkheid even wennen, maar veel ongeluk leverde het Trump niet op. Hij won eenvoudig van de Thai Noppon Saengkham (5-2).

"Ik zou die van Bingham dragen"

"Het is een raar gevoel om iedereen met hun koffer naar de bus te zien lopen, terwijl ik de enige ben zonder de mijne. Uiteindelijk hebben we in de stad een aantal dingen kunnen kopen."

"Het is best moeilijk om in kleding te spelen waar je je niet prettig in voelt, maar gelukkig ben ik er in geslaagd om daar doorheen te komen. "Ik zou de colbert van Stuart Bingham' dragen, maar die paste me niet helemaal. Hopelijk kan ik mijn koffer terugkrijgen en nieuwe kleren aantrekken voor morgen", aldus de Engelsman.

Trump neemt het vanmiddag in de derde ronde, en wellicht ook in eigen jasje, op tegen de Welshman Andrew Higginson.

